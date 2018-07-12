В Украине закрыли единственное учебное заведение, где профессионально готовили кобзарей.

Об этом сообщил актер и режиссер Александр Игнатуша в Facebook.

"Закрыли единственную в Украине Школу кобзарей в селе Стретовка (официальное название - Стретовской педагогический колледж кобзарского искусства). БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (!) преподавателей и учеников. Причины пока не известны, но факт кричащий. Учителя и родители учеников собираются протестовать против произвола. Нужна поддержка общественности и СМИ," - написал он.

Фото: facebook.com/alexander.ihnatusha

Как отмечается на сайте учебного заведения, Стретовской педагогический колледж кобзарского искусства - это единственное в Украине музыкально-педагогическое заведение I уровня аккредитации, которое осуществляет подготовку специалистов по образовательно-профессиональным программам младшего специалиста по специализации "Народные инструменты".

Как отмечают комментаторы к посту Игнатуши, причиной закрытие специальности стал недобор учеников - на 12 мест подано всего 2 заявления.

Как сообщала "Страна", ранее были названы последствия закрытия единственного в Украине факультета авиационных и космических систем.

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