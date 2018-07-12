С 08:00 до 17:00 (с 14 по 31 июля) в Киеве, по улице Рейтарской, а также - между улицей Золотоворотской до улицы Олеся Гончара будет частично ограничено движение транспорта. На участках проведут ремонт асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

Коммунальщики просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

В связи с ремонтом дороги частично ограничено движение транспорта на улице Теремковской. Также в пятницу, 13 июля, на примыкании проспекта Космонавта Комарова к проспекту Леся Курбаса частично ограничат движение транспорта в первой полосе движения в направлении центра.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Как сообщала "Страна", под Киевом авто врезалось в дорожную бригаду, один рабочий погиб.

По данным полиции, 63-летний житель Киева за рулем автомобиля Opel Vectra по неустановленным причинам наехал на группу сотрудников частной дорожной службы "Автомагистраль", которые выполняли работы по нанесению дорожной разметки.

От полученных травм один мужчина погиб на месте, четверых его коллег отвезли в Васильковскую районную больницу.

Напомним, что с 15 июля в Киеве перекроют движение по Парковой дороге из-за ремонта.