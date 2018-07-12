В Национальном банке Украины (НБУ) спрогнозировали увеличение объема денежных переводов в Украину от заробитчан в 2018 году на 24,7% - до $11,6 млрд.

Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб во время монетарного брифинга в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем продолжения роста поступлений от трудовых мигрантов высокими темпами: с $9,3 млрд в 2017 году до $11,6 млрд в 2018 году и $12,2 млрд в 2019 году. Такой рост будет происходить как вследствие усиления миграционных процессов, так и из-за роста заработной платы в странах назначения для украинских мигрантов", - сказал Сологуб.

Как сообщала "Страна", в сети обсуждают рекламу работы в Польше у "хороших господ".

В объявлении указывается, что оплата труда почасовая, 9 злотых (около 65 гривен) в час. То есть при 8-ми часовом рабочем дне предлагается около 520 гривен. За 20 дней работы заробитчанин может получить 10 400 гривен.

Напомним, что в Украине предложили заробитчанам декларировать доходы и платить взносы в Пенсионный фонд.