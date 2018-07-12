Владимир Литвин, третий фигурант дела так называемых "рюкзаков Авакова" о хищении средств, хочет взять вину на себя. Таким образом производство в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря - закрыто. Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В ведомстве сообщили, что вечером среды, 11 июля детективу позвонил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Василий Кричун. Он сообщил, что вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении сына главы МВД Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

"Относительно третьего подозреваемого (Литвина - Прим.Ред.), представителя фирмы-победителя, которая должна была поставить эти рюкзаки, то он выдвинул версию о единоличном совершении уголовного правонарушения", – отметили в НАБУ.

Детективы считают решение о закрытии дела непонятным и непоследовательным. Они напомнили, что в апреле этого года вместе с САП решили, что все доказательства добыты, и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

"После этого по требованию прокуроров детективы подготовили объемный реестр и обвинительный акт в отношении всех трех подозреваемых, которые нужны только в случае направления в суд", – подчеркнули в бюро.

В то же время 10 июля в ЕРДР появилась отметка прокурора САП о возобновлении досудебного расследования по делу, хотя оно уже находилось на стадии ознакомления с материалами.

Также в ведомстве отметили, что месяц назад, 12 июня, попросили суд ограничить защиту в сроках ознакомления с материалами дела.

"Прокурор САП данное ходатайство тогда не поддержал, следовательно детективы подали его самостоятельно. Сейчас это ходатайство до сих пор не рассмотрено", – говорят в НАБУ.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Видео: facebook.com/nabu.gov.ua

Как сообщала "Страна", глава НАБУ в Раде заявил, что "рюкзаки Авакова" скверного качества и опасны для солдат. По словам Сытника, реальная стоимость рюкзака, по выводу эксперта, составляет 500 гривен, а купили их по 2900 грн.

Напомним, что суд арестовал недвижимость Авакова-младшего, Чеботаря и Литвина.