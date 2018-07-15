Следственный эксперимент подтвердил, что причиной взрыва миномета на Ровенском полигоне 6 июля стала двойная зарядка оружия.

Об этом сказал замминистра обороны Игорь Павловский во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, передают Украинские новости.

"Было установлено, что, скорее всего, трагический случай произошел в связи с двойной зарядкой миномета в ходе проведения стрельб. При этом все акты технического состояния перед началом стрельбы свидетельствуют о том, что на начало выполнения заданий по назначению минометной батареи все оружие было в исправном состоянии", - сообщил он.

Павловский сообщил, что во время эксперимента были проработаны различные версии инцидента, и результаты в случае двойной зарядки соответствуют тем последствиям, которые имел взрыв миномета 6 июля.

"В ходе двойного заряда миномета и подрыва последствия разрушения ствола миномета были точно такие же, как были в пятницу" - сообщил Павловский.

Он добавил, что остатки четырех использованных для эксперимента минометов и миномета, взорвавшегося во время учений, были переданы экспертам для анализа конструкторских особенностей и окончательного выяснения причин взрыва.

Как сообщала "Страна", по делу о взрыве миномета "Молот" ищут виновных среди военных. В справке №591 сообщается, что прокурором военной прокуратуры Ровенского гарнизона в ЕРДСУ внесено криминальное правонарушение по ч. 3 ст. 414 "Нарушение правил обращения с оружием...".

Отметим, что Матиос просил перенести следственный эксперимент со смертельным минометом "Молот".