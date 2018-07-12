Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что состав Центральной избирательной комиссии Украины следует формировать по квотному принципу. Об этом сообщается на официальном сайте политсилы.

В частности, Бойко напомнил, что Оппозиционный блок направил Президенту Украины Петру Порошенко представление на 2 кандидатов от фракции в состав ЦИК.

"Это опытные юристы, и мы ожидаем, что президент внесет эти две кандидатуры вместо своего кандидата и кандидата от "Народного фронта". Если это произойдет и в парламенте состоится голосование за список кандидатов, включая две наши кандидатуры, мы это поддержим. Мы считаем, что это станет возвращением к честному пути формирования ЦИК", - сказал сопредседатель фракции оппозиционеров.

Комментируя предложение членов фракции "Блок Петра Порошенко" о включении представителей "Оппозиционного блока" в новый состав ЦИК, Бойко отметил, что любые другие варианты будут свидетельствовать о подготовке власти к фальсификации выборов.

"Они поняли, что зашли в тупик, что не может парламент голосовать за создание искусственной, карманной ЦИК, что это путь к фальсификации. Таким образом возникает недоверие у всего общества к предстоящим выборам. Видимо, пришло понимание этого. Считаю, что это хорошо. Если будет проголосовано за честный, сформированный по квотному принципу состав ЦИК – это будет отвечать интересам Украины", - добавил Бойко, уточнив, что все остальные варианты "противоречат интересам Украины и открывают путь к фальсификации"

Отметим, что ОБ предложил включить в состав ЦИК двух юристов - Сергея Румпу и Григория Москаленко.

Напомним, что 6 июля Оппозиционный блок поставил ультиматум и отказался участвовать в голосованиях ВР, если не будут выполнены его условия. В частности, принять законопроект №8362 по выплате долгов шахтерам.