В Одессе поймали хулигана, который накануне ночью стрелял из травматического оружия в скейтбордистов возле памятника князю Воронцову на Соборной площади. Его задержали члены "Самообороны" Одессы.

Об этом в четверг, 12 июля сообщил советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк в Facebook.

По информации полицейского, в результате стрельбы два человека получили телесные повреждения – один из них оказался несовершеннолетним.

"Ребята из "Самообороны" задержали правонарушителя и передали правоохранителям. Позже его доставили в Портофранковский отдел полиции. Сейчас решается вопрос о внесении сведений об этом событии в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины", – рассказал Форостяк.

Полиция проверяет злоумышленника на причастность к другим возможным преступлениям.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Как сообщала "Страна", полиция расследует конфликт в одесском дворике, закончившийся стрельбой. Как было установлено, в одном из дворов на улице Успенской проводились ремонтные работы, из-за чего заезд с улицы внутрь двора было ограждено. По словам заявителя, когда он пытался заехать на автомобиле в этот двор, где он, собственно, проживает, ему помешали работники частного охранного агентства.

Напомним, что в Одессу на кинофестиваль едет голливудская звезда "Темного рыцаря" и "Авроры".