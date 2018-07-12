Украина предлагает обменять 36 граждан России на украинцев, которые удерживаются в Российской федерации, сообщают Украинские новости.

2 июля первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила 23 фамилии граждан России, которых Украина готова обменять для освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев, таких как Сенцов, Кольченко, Сущенко, Гриб, Балух, Панов и другие.

Полный список россиян, которых предлагают обменять украинские власти.

Агеев Виктор Баранов Александр Бусыгин Анатолий Валихидис Александр Высоцкий Вячеслав Гаджиев Руслан Гратов Валерий Гречин Владислав Доронин Олег Егоров Сергей Иванов Валерий Кемаковский Игорь Ковалис Ольга Кусакин Василий Макаров Владислав Мефедов Евгений Одинцов Максим Седин Алексей Сидоров Денис Сливка Максим Черных Павел Чубарова Лариса Шаталов Евгений

Трое суток спустя, 5 июля, Геращенко назвала еще 13 фамилий россиян. Интересно, что они прозвучали уже без имен, но в списке появилась фамилия Вышинский (скорее всего имеется в виду директор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский):

Вышинский Галичий Джемиев Жидких Камалов Марчуков Михальчевский Осминин Саттаров Синичак Суханов Шибаев Юревич

Ранее "Страна" сообщала, что в списке россиян не оказалось журналиста Кирилла Вышинского, который находится в херсонском СИЗО.