Полный список россиян, которых Украина предлагает к обмену России
Украина предлагает обменять 36 граждан России на украинцев, которые удерживаются в Российской федерации, сообщают Украинские новости.
2 июля первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила 23 фамилии граждан России, которых Украина готова обменять для освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев, таких как Сенцов, Кольченко, Сущенко, Гриб, Балух, Панов и другие.
Полный список россиян, которых предлагают обменять украинские власти.
- Агеев Виктор
- Баранов Александр
- Бусыгин Анатолий
- Валихидис Александр
- Высоцкий Вячеслав
- Гаджиев Руслан
- Гратов Валерий
- Гречин Владислав
- Доронин Олег
- Егоров Сергей
- Иванов Валерий
- Кемаковский Игорь
- Ковалис Ольга
- Кусакин Василий
- Макаров Владислав
- Мефедов Евгений
- Одинцов Максим
- Седин Алексей
- Сидоров Денис
- Сливка Максим
- Черных Павел
- Чубарова Лариса
- Шаталов Евгений
Трое суток спустя, 5 июля, Геращенко назвала еще 13 фамилий россиян. Интересно, что они прозвучали уже без имен, но в списке появилась фамилия Вышинский (скорее всего имеется в виду директор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский):
- Вышинский
- Галичий
- Джемиев
- Жидких
- Камалов
- Марчуков
- Михальчевский
- Осминин
- Саттаров
- Синичак
- Суханов
- Шибаев
- Юревич
Ранее "Страна" сообщала, что в списке россиян не оказалось журналиста Кирилла Вышинского, который находится в херсонском СИЗО.