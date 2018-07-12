В Брюсселе подходит к концу саммит НАТО. Он длился два дня и впервые в своей истории прошел под критические замечания американского президента.

Дональд Трамп едва ли не ультимативно потребовал от европейских партнеров вдвое нарастить затраты на оборону и снять это бремя с бюджета США. Чем вызвал заметное неудовольствие с их стороны.

Это наметило еще одну потенциальную линию разлома внутри северо-атлантического блока, которая объективно его ослабляет.

Украинский вопрос хоть и был признан №1 для натовской повестки, но больше в контексте растущего российского фактора. Сам Киев никакой поддержки от Альянса не получил. Хотя Петру Порошенко и удалось ненадолго встретиться с президентом США.

Главный интерес на саммите представлял, пожалуй, не он сам, а следующее за ним событие - встреча Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля. Многие рассматривали участие президента США в мероприятии как "прелюдию" к общению с российским коллегой.

"Страна" выделяет основные итоги саммита.

Главные заявления Трампа

Начать, пожалуй, стоит с конца - пресс-конференции Дональда Трампа, которую он дал под занавес саммита. Также несколько интересных заявлений прозвучало от президента США днем ранее - 11 июля.

Раздрай с ЕС. Главный мессидж Трампа Альянсу - это требование к европейцам повысить расходы на оборону до 4% ВВП. Сейчас этот показатель не дотягивет и до двух процентов. Именно 2% было до саммита главной целью Белого дома. Теперь же ставки оказались еще выше.

Реакция ЕС оказалась довольно негативной. Макрон заявил, что согласие увеличить расходы было лишь по параметрам, которые обозначил Барак Обама еще в 2014 году.

Ангела Меркель заявила Трампу, что Европа охраняет безопасность США. Между строк читалось - "и мы еще должны за это платить?".

Премьер Италии заявил, что Италия сконцентрирована на решении других вопросов, а не на "достижении 2% расходов", например, на более активном участии в операциях НАТО.

Однако Трамп вечером 12 июля все равно потребовал увеличения расходов. Вашингтон явно берет курс на ужесточение военных требований к ЕС, который, судя по реакции его лидеров, не готов платить больше.

О Крыме. На пресс-конференции американского лидера спросили, признает ли он Крым частью России, когда встретится в Хельсинки с Путиным.

"Это интересный вопрос. Потому что задолго до того, как я попал сюда, президент Обама позволил этому случиться. Это было в его "смену", а не в мою. Люди любят говорить: "Вот, Крым..." Но факт в том, что они строят мосты в Крым, они недавно открыли мост, который начали строить несколько лет назад. Они построили порт для подлодок, вложив в это миллиарды долларов. Это было во времена Обамы, а не Трампа. Позволил бы я этому случиться? Нет. Я бы этого не позволил. Но он позволил. Что будет с Крымом далее, я не могу сказать. Я не рад тому, что произошло c Крымом. Но это произошло при Обаме", - ответил Дональд Трамп, оставив широкое поле для многочисленных трактовок этого заявления.

О "Северном потоке" - 2. "Мы (с Меркель - Прим.Ред.) еще должны выяснить, что делать с газопроводом, потому что он идет из России. Возможно, у всех наладятся отношения с Россией, и тогда не будет проблем с газопроводом", - отметил он.

Из этого заявления следует, что если с Россией удастся наладить отношения, вопрос "Северного потока - 2" отпадает сам собой. Пока что это единственный пусть борьбы с газопроводом, который президент США озвучил на саммите. Ни о каких санкциях речи не шло.

При этом вчера, 11 июля, Трамп картинно раскритиковал Германию за сотрудничество с Россией. Впрочем, главный акцент в нем был не на Москве - а по непоследовательности европейцев, которые сначала торгуют и договариваются с Москвой, а потом требуют, чтобы США защищали их от "российской угрозы".

"Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем другие страны, а многие страны заключают сделку по газопроводу ("Северный поток 2") с Россией и платят миллиарды долларов в кошельки России. Мы, как считается, защищаем вас от России, но ряд стран платят миллиарды долларов России, и я считаю, что это никуда не годится", - отметил Трамп.

О встрече с Путиным. Дональд Трамп ответил на несколько вопросов о своей встрече с Владимиром Путиным.

"Я встречаюсь с президентом Путиным в понедельник. Мы пойдем на эту встречу, я думаю, не ожидая очень многого. Мы хотим прояснить вопрос Сирии, мы, конечно, хотим снова задать вопрос о вмешательстве (в американские выборы - Прим.Ред.), но также мы будем говорить о других вещах. Мы будем говорить об Украине. Украина была здесь, кстати. Очень интересно послушать, что они скажут".

На вопрос, что, если Путин будет отрицать вмешательство в американские выборы, Трамп сказал: "Да, он может отрицать, конечно. Что я могу сделать? Все, что я могу сказать, это "Делали ли вы это?" и "Никогда больше этого не делайте"".

Также Трамп заявил, что "это простая встреча, она не займет много времени, но она может привести к чему-то продуктивному. А может, и нет. Но я считаю, что встречаться с людьми - это в любом случае хорошо".

О выходе США из НАТО. Трампу на пресс-конференции задали вопрос, собирается ли он угрожать выходом США из НАТО (такие слухи пробежали в этот день по кулуарам саммита), если европейцы откажутся увеличивать расходы на оборону.

"Я думаю, что могу, но в этом совершенно нет необходимости, потому что сейчас все действуют сообща, как никогда раньше. На встрече был такой сильный коллективный дух, какого, я думаю, они не испытывали уже много лет. Все объединились, и никаких проблем нет", - заявил президент.

Однако, как утверждают немецкие и российские СМИ, на закрытой встрече с главами государств, Трамп сказал, такой вариант рассматривается - и даже поставл свой ультиматум.

"Он (Трамп, – Прим.Ред.) сказал, что они (члены НАТО, — Прим.Ред.) должны увеличить расходы к январю 2019 года, в противном случае Соединенные Штаты будут действовать в одиночку", - пишут российские СМИ со ссылкой на свои источники в Брюсселе.

О том же сегодня заявляло немецкое агенство dpa.

Украина и саммит НАТО

Киев не стал главным героем саммита. Хотя Петру Порошенко и удалось 20 минут пообщаться с Дональдом Трампом.

Накануне было отменено проведение отдельного заседания Комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне – его заблокировала Венгрия.

В остальном по нашей стране можно выделить несколько основных итогов.

Не взялий в ближний круг. Одним из первых заявлений, произнесенных в ходе саммита, стали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что что НАТО пока не будет предлагать Украине программу усиленных возможностей (ЕОР - Enhanced Opportunities Partnership), но продолжит свою поддержку: "Я не ожидаю, что решение будет принято в ходе этого саммита. Но я знаю, что мы продолжим нашу поддержку Украины", - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что на сегодня есть "много инструментов для развития отношений с Украиной".

"У нас есть план поддержки, у нас утвержден пакет помощи, трастовые фонды. И на этом необходимо сфокусироваться. А также – на поддержке реформ, проводимых в Украине", - подчеркнул генсек.

Порошенко и Трамп на саммите. Главная интрига появления украинского президента на саммите - это его встреча с Дональдом Трампом.

О ней, как о свершившемся факте, сообщило государственное агентство "Укринформ", не предоставив никаких подробностей. Молчали весь день по поводу встречи и официальные каналы Банковой.

Накануне появилась информация, что Трамп вообще отменил все двусторонние встречи, кроме как с лидерами крупных стран НАТО. Позже появилась информация о том, что среди них он выделил 20 минут на Порошенко.

О своей встрече с Трампом уже в конце для рассказал сам Петр Порошенко, выступая в Брюсселе. По его словам, они обсудили вопрос встречи Трампа с Путиным и "Северный поток-2". В целом украинский лидер был очень лаконичен, описывая свое свидание с Трампом. Видимо встреча и сама была достаточно лаконичной.

"Часть вещей не могу и не буду раскрывать. Это была разумная и доверительная беседа. Нам нужно было пообщаться перед Хельсинки. Я разговором доволен", - подытожил президент.

Днем на сайте АП опубликовали фото Порошенко, который стоит за спиной Трампа и обнимается с каким-то политиком.

Заявление НАТО по Украине. Альянс призвал Украину выполнять Минск-2 и реформировать СБУ. Приводим главные пункты заявления НАТО.

В НАТО призвали Украину наилучшим образом использовать инструменты, имеющиеся в распоряжении Комиссии Украина-НАТО, в частности ежегодную национальную программу сотрудничества (РНП), а также реформировать Службу безопасности.

Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Грузия-Украина НАТО в Брюсселе в четверг, 12 июля.

В НАТО приветствовали "значительный прогресс в проведении реформ, в частности недавнее принятие закона о Высшем антикоррупционном суде и закона О национальной безопасности.

"Последний закон является долгожданным и важным шагом в приближении украинского сектора безопасности и обороны к евроатлантическим стандартам и практике. Союзники по НАТО призвали Украину выполнить положения Закона в целях укрепления гражданского контроля и демократического надзора над сектором безопасности и обороны в Украине", - говорится в документе.

Альянс призывает Украину "к дальнейшему наращиванию потенциала в сфере командования и контроля, планирования и составления бюджета, улучшению военного образования, а также обеспечению своевременной реформы служб безопасности".

Что касается закона об образовании, принятого в сентябре 2017 года, то союзники призвали Украину полностью выполнить рекомендации и выводы Венецианской комиссии, Украина заявила о своей готовности сделать это.

"Успех реформ в Украине, в частности борьба с коррупцией и содействие инклюзивности избирательного процесса, основанного на демократических ценностях, уважении прав человека, национальных меньшинств и верховенства права, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий", - говорится в документе.

Также в НАТО заявили, что решительно осуждают "незаконную аннексию Крыма Россией, которую мы не признаём и не признаем. Необходимо прекратить дискриминацию крымских татар и членов других местных общин. Международным мониторинговым организациям должно быть разрешено выполнять свою важную работу с учетом защиты прав человека. Мы призываем к полной имплементации Минских договоренностей всеми сторонами и поддерживаем усилия Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы".

Другие итоги и заявления на саммите

Санкции против России не работают. "Санкции не работают ни по отношению к Ирану, ни по отношению к России. Я вижу, когда ЕС в очередной раз продлевает санкции против Ирана или России, ключевые страны-члены ЕС против. Скажите, кто больше всего торгует с Ираном? Франция, Германия и Италия. Кто делает торговлю с Россией? Вполне очевидно, кто", – сказал глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Изоляции РФ не будет. "Мы не признаем аннексию Крыма, мы не признаем пропаганду, действия в киберпространстве, вмешательство в выборы, мы видели инцидент в Солсбери. Но я не считаю это аргументом для изоляции России", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Грузии пообещали членство. Столтенберг заявил, что Грузия станет членом НАТО. "Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии, Грузия станет членом НАТО", - заявил Столтенберг.

Впрочем, изменения статуса Грузии по итогам Брюссельского саммита НАТО не будет - в частности, на повестке дня сейчас нет идеи приглашения этого государства к членству.