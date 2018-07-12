Актриса Эвелина Бледанс обвинила артиста Константина Хабенского в отказе сделать совместную фотографию с ее сыном, у которого был диагностирован синдром Дауна.

Пост Бледанс в Instagram позже был удален, сообщает ЛентаРу.

"Сейчас здесь должна была быть фотография с Константином Хабенским, но… мы с Семиком получили категорический отказ. Хоть и живем в одном маленьком закрытом отеле, и я представилась и рассказала, что ребенок с синдромом Дауна (и фото для его странички)", - написала Бледанс.

Актриса отметила, что не раз поддерживала фонд Хабенского и понимает, что для артиста важно личное пространство. "Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться - нет!", - подчеркнула она.

Бледанс добавила, что после публикации этого сообщения уже никогда не сфотографируется вместе с Хабенским.

Несмотря на то что пост позже был удален, подписчики Бледанс устроили дискуссию по поводу произошедшего в комментариях к другим фотографиям актрисы.

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