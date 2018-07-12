Вчера комиссия по переименованиям решила назвать новую улицу в Шевченковском районе Киева именем Амины Окуевой. В ближашее время начнется общественное обсуждение этого вопроса, если большинство проголосует в поддержку решения, то Киевсовет за это проголосует. Об этом заявила депутат горсовета Олеся Пинзенык.



"Приятно, что такое обращение поддержали: и руководство крымско-татарского Меджлиса, и народные депутаты с разными политическими взглядами, и боевые собратья", - сказала она, уточнив, что это не переименование, а новая улица. "Это проектная улица, пока что без названия", - добавила Олеся Пинзенык.

Ранее "Страна" писала о том, что Киеврада отказалась переименовывать площадь Льва Толстого.

Также мы сообщали, что комитет Рады поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.