Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения странами-членами НАТО ультиматума странам-участницам НАТО об увеличении расходов, Вашингтон будет "действовать в одиночку" после января 2019 года.

Об этом передает Газета.ру со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. "Он (Трамп. – Прим.Ред.) сказал, что они (члены НАТО. — Прим.Ред.) должны увеличить расходы к январю 2019 года, в противном случае Соединенные Штаты будут действовать в одиночку", - рассказал один из них.

При этом, по словам источников, Трамп не заявлял прямо о том, что США выйдут из состава альянса.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о событиях второго дня саммита НАТО в Брюсселе. Альянсу сегодня приходится думать исключительно о том, чтобы сохраниться.

Напомним, что по мнению экс-президента Леонида Кучмы, для Украины, находящейся между Россией и странами НАТО, важна многовекторность.