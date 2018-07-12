Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в ходе визита в Брюссель на саммит НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 12 июля.

В процессе переговоров Порошенко призвал внести изменения в закон об Институте национальной памяти Польши в части, где речь идет об интересах Украины.

В рамках этого вопроса стороны договорились продолжить диалог в сфере защиты культурного наследия и увековечению мест памяти украинского и польского народов на территории обеих стран. "Президенты двух стран уделили также внимание дальнейшей координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Республики Польша в Совете безопасности ООН", – говорится в сообщении.

Также стороны согласились мобилизовать усилия для противодействия строительству газопровода Северный поток-2.

Ранее "Страна" писала о том, что Польша выдвинула Украине условия для сотрудничества по историческим вопросам.

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