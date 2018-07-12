Президент США Дональд Трамп поднимет украинский вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер заявил в четверг, 12 июля на пресс-конференции в Брюсселе по результатам саммита НАТО. "Мы будем говорить об Украине. Украина, кстати, присутствует здесь сегодня (на саммите НАТО в Брюсселе - Прим.Ред.)", - заявил президент США.

На вопрос относительно аннексии Крыма Дональд Трамп в который раз подчеркнул, что такую ситуацию допустил предыдущий американский президент Барак Обама. "Я бы не допустил, чтобы такое произошло", - сказал хозяин Белого дома.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о втором дне саммита НАТО.

Отметим, что в НАТО призвали Украину поставить "под демократический контроль" СБУ и оборонку.

"Успех реформ в Украине, в частности борьба с коррупцией и содействие инклюзивности избирательного процесса, основанного на демократических ценностях, уважении прав человека, национальных меньшинств и верховенства права, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий", - говорится в документе Альянса.