Украинцы крайне низко оценивают судебную реформу, которая проводится в стране. По данным GFK Ukraine, уровень ее поддержки равен 23% опрошенных.

Хуже нее респонденты воспринимают лишь приватизацию госпредприятий - ее одобряет лишь 17% людей, говорится в исследовании компании.

Также 46% считают, что ситуация с судопроизводством в стране ухудшилась с 2014 года. 

Также большинство опрошенных - 61% - считают, что в Украине не реализовано право на справедливый суд.

И более 60% украинцев не верят в то, что суды независимы от власти.

В ходе исследования опрошено 600 человек в разных регионах Украины. 

Как разбиралась "Страна", новая судебная реформа закрепляет власть президента над судами.

Мы также разбирались, для чего Петр Порошенко спешит ликвидировать все местные суды.

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