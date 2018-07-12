Украинцы крайне низко оценивают судебную реформу, которая проводится в стране. По данным GFK Ukraine, уровень ее поддержки равен 23% опрошенных.

Хуже нее респонденты воспринимают лишь приватизацию госпредприятий - ее одобряет лишь 17% людей, говорится в исследовании компании.

Также 46% считают, что ситуация с судопроизводством в стране ухудшилась с 2014 года.

Также большинство опрошенных - 61% - считают, что в Украине не реализовано право на справедливый суд.

И более 60% украинцев не верят в то, что суды независимы от власти.

В ходе исследования опрошено 600 человек в разных регионах Украины.

Как разбиралась "Страна", новая судебная реформа закрепляет власть президента над судами.

Мы также разбирались, для чего Петр Порошенко спешит ликвидировать все местные суды.