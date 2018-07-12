Национальный банк Украины увеличил учетную ставку с 17% до 17,5%, чтобы обеспечить снижение инфляции. Об этом 12 июля заявил глава Нацбанка Яков Смолий, пишет Сегодня.

По мнению Нацбанка, снижение инфляции до целевых показателей может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов:

дальнейшее оживление внутреннего спроса

усиление рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) и другого связанного финансирования

высокие инфляционные ожидания

снижение интереса инвесторов к активам развивающихся стран

Во время прошлого заседания по вопросам монетарной политики в мае правление Нацбанка отметило, что может в дальнейшем повысить учетную ставку в случае усиления рисков для снижения инфляции и макрофинансовой стабильности.

"Следовательно, с учетом необходимости нивелировать указанные факторы, которые будут давить на инфляцию в 2018-2019 годах, и учитывая растущую вероятность реализации определенных рисков, правление Национального банка считает необходимым усилить жесткость монетарных условий путем повышения учетной ставки", - объяснили свое решение в НБУ.

Как отметил на брифинге глава НБУ, в случае, если риски повышения инфляционного давления усилятся, Нацбанк может продолжить повышение учетной ставки - до уровня, необходимого для возвращения инфляции к установленным целям в среднесрочной перспективе, то есть к уровню в 5,8% в годовом измерении к концу 2019 года.

Отметим, в июне 2018 года потребительские цены в Украине не изменились по сравнению с апрелем, однако в годовом измерении (май-2018 к маю-2017) рост потребительских цен замедлился до 9,9% в годовом выражении, а базовая инфляция (та часть инфляции, которая непосредственно зависит от денежно-кредитной политики и политики валютного курса) в июне составила 9%.

Фото: segodnya.ua

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