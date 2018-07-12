Жестоко избитый в Турции житель Запорожья Андрей Сова все еще подключен к аппаратам в больнице и в сознание не приходил. По словам его жены, он пострадал из-за россиянина, разозленного проигрышем сборной. Об этом сообщает Обозреватель.

"Сейчас он в больнице, подключен к аппаратам, в сознание не приходил. Это единственная помощь, которую нам тут оказывают. Везде меня футболят, денег на транспортировку мужа у меня нет, и что мне делать, я не знаю", - рассказала супруга пострадавшего Светлана.

По ее словам, с 7 июля муж находится в коме. Светлана отмечает, что конфликт произошел вечером на территории отеля Ganita holiday village.

По данным журналистов, в крови пострадавшего было обнаружено большое содержание алкоголя, поэтому страховая компания признала этот случай не страховым и отказалась осуществлять оплату.

"Почему-то чужой турист прошел на территорию отеля, он был россиянином. Меня рядом не было, другие отдыхающие говорят, что россиянин был злой из-за проигрыша российской сборной по футболу. Он ударил мужа, тот упал и ударился головой об асфальт, потерял сознание. Только по бейджику на руке удалось определить, кто он и откуда", - говорит Светлана.

Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Сейчас мужчина находится в коме, в сознание не приходил.

По данным туроператора, на место прибыла полиция, они провели расследование, опросили свидетелей и возбудили уголовное дело.

Полиция задержала россиянина, но на другой день уже отпустила. Он уплатил штраф $800. "Я взяла выписку в полиции, они его отпустили, и он свободно тут где-то ходит", - жалуется Светлана.

Она подчеркнула, что в консульстве Украины в Турции ей посоветовали только молиться. "Мне там сказали - молитесь. Потом посоветовали пройтись по отелю и собрать деньги, потому что у консульства денег на помощь нет. Я просто в шоке, не знаю, что делать. 15 июля у меня заканчивается путевка, как я могу улететь без мужа?", - плачет Светлана.

Заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что были проведены переговоры со страховой компанией потерпевшего по поиску альтернативных путей решения проблемы покрытия расходов на лечение и транспортировку. "Но мы не нашли поддержки по этому вопросу", - сказал Кирилич.

Кроме того, МИД провело переговоры с работодателем пострадавшего "Запорожской путевой машинной станций "Приднепровского филиала ОАО "Укрзализныця" и страховой компанией по месту работы пострадавшего для урегулирования ситуации по защите прав гражданина Украины. "Посольство держит ситуацию на контроле, состояние гражданина Украины остается тяжелым", - отметил Кирилич.

Фото: obozrevatel.com

Как сообщала "Страна", туроператор Join UP! заявил о сокращении рейсов в Анталию до стабилизации ситуации с полетами.

Отметим, что из-за конфликта авиаперевозчика и туроператора из Турции не могут вернуться сотни украинцев.