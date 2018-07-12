Страны-члены НАТО договорились об увеличении расходов на оборону. Об этом в четверг, 12 июля, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Брюсселе, передает CNN.

"Годами президент США прибывал сюда и мы говорили о расходах на оборону. И сейчас мы договорились увеличить расходы до тех уровней, которых не было никогда. Но расходы разных стран существенно снижались, сейчас они будут расти", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что сейчас только 5 из 28 стран выполняют свои обязательства, но это изменится.

"Их обязательства были 2 процента. Мы оцениваем какие там будут цифры, но сейчас мы говорим о 33 миллиардах долларов дополнительного финансирования, за исключением США. США выполняют свои обязательства перед НАТО, но страны НАТО будут тратить дополнительные деньги. Генсек Столтенберг даст эту цифру, это цифры, которых никогда не было", - заявил он.

Напомним, что лидеры стран-членов Альянса по требованию Трампа провели специальную встречу, на которой президент США повторил тезис о необходимости членов НАТО тратить на оборону как минимум 2% ВВП, а в перспективе - 4%.

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