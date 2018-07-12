Если бы президентские выборы состоялись в ближайшие дни, вперед вырвались бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

Об этом говорят результаты июльского исследования социологической группы "Рейтинг".

Среди тех, кто намерен голосовать, Тимошенко готовы поддержать 13,5% опрошенных, Гриценко - 7,7%, а Бойко 7,1%.

На четвертом месте - Владимир Зеленский с 6,7% рейтинга, за ним следует Олег Ляшко с 6,4%.

Действующий президент Петр Порошенко разместился на шестой строчке рейтинга с 6,2%. Ему в затылок дышит певец Святослав Вакарчук с 5,2%.

Также данный опрос примечателен тем, что в нем впервые в общем рейтинге замеряется один из лидеров партии "За життя" нардеп Евгений Мураев. При этом, что интересно, его рейтинг оказался выше, чем у другого лидера той же партии Вадима Рабиновича (которого меряют постоянно). Так, за Мураева готовы проголосовать 3,3%, а за Рабиновича 2,9%.

Также социологи спросили украинцев, в каком направлении движется ситуация в стране. 74% людей уверены, что в неправильном - против 13% "оптимистов".

Своими главными проблемами украинцы назвали войну на востоке (64% опрошенных), коррупцию, маленькие зарплаты, безработицу и рост коммунальных тарифов. Также волнует опрошенных рост преступности и некачественное медобслуживание.

Недостаток свободы и демократии беспокоит только 3% опрошенных.

Ранее мы рассказывали о том, что антирейтинг Петра Порошенко, согласно исследованию Института Маккейна, перевалил за 80%.

Напомним, Порошенко уже не является главным претендентом на пост президента. "Страна" поанализировала, о чем говорят последние рейтинги.