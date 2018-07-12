В четверг, 12 июля на пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп прокомментировал строительство газопровода "Северного потока-2".

"Мы (с Меркель - Прим.Ред.) еще должны выяснить, что делать с газопроводом, потому что он идет из России. Возможно, у всех наладятся отношения с Россией, и тогда не будет проблем с газопроводом", - отметил он.

Как сообщала "Страна", на Банковой подтвердили встречу Порошенко и Трампа.

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что на саммите НАТО президент США Дональд Трамп инициировал срочное заседание глав государств и правительств стран-членов Альянса. На ней может обсуждаться гипотетический выход США из Альянса.

Отметим, что президент США назвал "интересным" вопрос о признании Крыма российским.