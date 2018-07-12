Президент Петр Порошенко провел встречу с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Брюсселе. Эту информацию Укринформу подтвердили в Администрации Президента.

“Можем подтвердить, что встреча была, ее детали президент расскажет во время встречи со СМИ”, - рассказали в АП.

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что на саммите НАТО президент США Дональд Трамп инициировал срочное заседание глав государств и правительств стран-членов Альянса. На ней может обсуждаться гипотетический выход США из Альянса.

Ранее "Страна" сообщала, что перед встречей с Трампом Порошенко заявил, что ничего не боится.

Также мы рассказывали, что Трамп шокировал лидеров стран НАТО заявлением, что они должны тратить на оборону в два раза больше.