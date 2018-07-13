Сегодня в календаре зловещее совпадение даты и дня недели: пятница 13-е. Все знают, что в этот день нужно быть особенно осторожными - как бы чего не вышло! Но это, конечно же, чистое суеверие. При этом следует признать, что дурная слава за этой датой закрепилась неспроста.

В истории христианства и родственного ему иудейства с числом 13 связано много таинственных и темных обстоятельств. А, как известно, именно на этих религиях выросла европейская культура. Поэтому от стран бывшего СССР и до США установилась прочная репутация пятницы 13-го как дьявольского дня.

Разберемся же, почему пятница 13-е - плохой день.

Истоки суеверий на пятницу 13-е

Издавна и число 13, и пятница считались "несчастливыми", а когда оба эти фактора совпадают, получается и вовсе неприятная комбинация. Исследователи считают, что слияние двух отдельных древних феноменов произошло приблизительно на рубеже XIX—XX веков.

13 всегда считалось несчастливым числом, и тому приводились причины, в основном связанные с церковью. Например, Иуда был 13-м сотрапезником на Тайной вечере Христа с апостолами, День Страстей Господних выпал на 13 число по лунному календарю, в 13 главе Апокалипсиса говорится об Антихристе, а в 13 главе Евангелия от Иоанна - о предательстве Иуды. И подобное есть не только в христианстве - так, в древнееврейской Каббале было 13 Духов Зла.

На самом деле нелюбовь к числу 13 можно объяснить логически. Дело в том, что это простое число, которое не делится ни на какое другое, несмотря на то, что 13 – это не такое уж маленькое количество чего-либо. А соседнее с ним 12 – очень удобное, оно делится и на 2, и на 3, и на 4, и на 6. Людям стало казаться, что с числом 13 "что-то не так".

Что же до пятницы, то в этот день произошли Страсти Господни, то есть страдания и распятие Иисуса Христа. Также считается, что в этот день Ева вкусила от запретного плода, а Каин убил своего брата Авеля

Одна из популярных версий боязни пятницы, 13 связана с историческими событиями, а именно – с гонениями ордена тамплиеров. Именно в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена вместе с его главой. Членов ордена обвиняли в ереси, богохульстве и колдовстве, однако поговаривали, что французская корона просто решила присвоить огромные богатства ордена.

Суд шел семь лет, и в конце концов Верховного Магистра ордена Жака де Молэ вместе с другими высокопоставленными членами ордена казнили. Магистра сожгли заживо на костре, и по легенде, перед смертью он проклял Папу Римского, короля, который присутствовал на казни, и всех его потомков.

Так случилось, что спустя недолгое время скончались и Папа, и Филипп IV, трое сыновей короля сменили друг друга на престоле, но ни у одного из них не было сына-наследника, который бы дожил до смерти отца. Трон перешел к младшей ветви династии. Кроме того, из-за многочисленных смертей наследников право на французский трон начал оспаривать король Англии, который приходился внуком Филиппу IV, в результате чего началась Столетняя война. Все эти несчастья только подогрели молву о проклятии Магистра, и о том, что пятница, 13 – это проклятый день.

Факты о пятнице 13

Существует отдельное название для боязни пятницы, 13. Она называется параскаведекатриафобия – от греческих слов "пятница" и "тринадцать".

Регулярно проводятся различные исследования, цель которых – узнать, действительно ли этот день является несчастливым – увеличивается ли количество аварий, катастроф и так далее. Однако результаты получаются разными.

Так, британские ученые когда-то посчитали, что в пятницу 13 растет число автомобильных катастроф. Такие выводы были сделаны по результатам наблюдений за одним шоссе. А вот голландские ученые заявляли, что пятница 13 безопаснее других дней – во многом потому, что суеверные люди стараются в эти дни по максимуму сокращать свои действия и пореже выходить из дома.

Кстати, в США когда-то подсчитали, что из-за людей, которые боятся пятницы 13 и стараются ограничивать свою активность в эти дни, экономика страны несет убытки по 800-900 млн долларов.

Феномен пятницы 13 нашел отражение в современной культуре. Так, существует серия фильмов ужасов с таким названием. Кроме того, некоторые группы хакеров приурочивают к этому дню свои атаки.

События, которые произошли в пятницу 13

13 декабря 1907 года разбился на скалах корабль "Томас У. Лоусон", который считался крупнейшим судном своего класса.

13 ноября 1942 года произошло известное морское сражение в ходе битвы за Гуадаканал, которое закончилось сокрушительным поражением союзников.

13 октября 1972 года под Москвой разбился авиалайнер Ил-62, в результате чего погибли 174 человека. На то время это была крупнейшая авиакатастрофа в мире.

13 октября 1972 года произошла известная катастрофа самолета FH-227 в Андах. Выжившие после крушения (члены команды по регби) 72 дня боролись за жизнь. В целях выживания дошло до каннибализма – выжившие были вынуждены есть трупы умерших. Этой катастрофе было посвящено несколько фильмов

13 января 2012 года произошло крушение лайнера Costa Concordia, на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа. Погибли 32 человека. Лайнер стал самым большим в истории пассажирским судном, потерпевшим крушение.

13 ноября 2015 года произошли теракты в Париже. В одно и то же время были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона "Стад де Франс", расстрел посетителей нескольких ресторанов и бойня в концертном зале "Батаклан". Погибло 130 человек.

Чего нельзя делать в пятницу 13

В 2018 году в пятницу 13 произойдет частичное солнечное затмение. Его увидят в южном полушарии. В такие дни астрологи обычно рекомендуют быть очень осторожными и не браться за крупные дела.

В этот день они не рекомендуют начинать ничего нового – велик риск, что все закончится неудачей.

Также суеверные люди считают, что нельзя ходить на собеседования, устраиваться на работу, садиться за руль.

В этот день не советуют одалживать деньги. Рекомендуется в целом быть аккуратнее с деньгами, а все дорогие покупки отложить на другой день.

В списке "запретов" - долгие поездки. Дорога может принести больше неприятностей, чем пользы или удовольствия.

При этом астрологи в этот день не рекомендуют думать о плохом, настраиваться на негатив, потому что энергетика пятницы 13 может усилить все плохое, что у вас на уме.

Также считается, что не стоит в этот день сажать растения, иначе они не взойдут или не примутся.