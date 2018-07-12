В четверг, 12 июля, в Брюсселе проходит второй день саммита НАТО, в котором участвует и президент США Дональд Трамп.

На пресс-конференции американского лидера спросили, признает ли он Крым частью России, когда встретится в Хельсинки с Путиным?

"Это интересный вопрос. Потому что задолго до того, как я попал сюда, президент Обама позволил этому случиться. Это было в его "смену", а не в мою. Люди любят говорить: "Вот, Крым..." Но факт в том, что они строят мосты в Крым, они недавно открыли мост, который начали строить несколько лет назад. Они построили порт для подлодок, вложив в это миллиарды долларов. Это было во времена Обамы, а не Трампа. Позволил бы я этому случиться? Нет. Я бы этого не позволил. Но он позволил. Что будет с Крымом далее, я не могу сказать. Я не рад тому, что произошло c Крымом. Но это произошло при Обаме", - ответил Дональд Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что перед встречей с Трампом Порошенко заявил, что ничего не боится.

Также мы рассказывали, что Трамп шокировал лидеров стран НАТО заявлением, что они должны тратить на оборону в два раза больше.