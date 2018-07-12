11 июля полиция задержала мужчину, которого подозревают в использовании своей 8-месячной дочери для изготовления порно. В его квартире полицейские провели санкционированный обыск. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На электронных носителях информации, которые принадлежат задержанному, полицейские обнаружили фото с изображениями порнографического характера с участием малолетней девочки.

Первоочередная информация поступила от Австралийских коллег: в сети были обнаружены материалы порнографического характера с участием ребенка, которому на вид меньше года.Работники киберполиции провели предварительную проверку и установили причастность к распространению этих файлов 27-летнего жителя Житомирщины. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за создание и распространение предметов порнографического характера.

Фото: npu.gov.ua

Полицейские установили, что злоумышленник совершал развратные действия, имитировал половые акты с собственной дочерью 2017 рождения. Фото распространял в сети Интернет с помощью российского веб-ресурса yandex.ru, доступ к которому запрещен на территории Украины.

Работники отдела противодействия преступлениям в сфере оборота противоправного контента и телекоммуникаций Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно со следствием Деснянского управления столичной полиции, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №3, с участием спецподразделения КОРД полиции Житомирщины, провели в квартире злоумышленника санкционированный обыск.

По его результатам полицейские изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, который злоумышленник прятал в детских игрушках. При предварительном осмотре правоохранители обнаружили на телефоне злоумышленника файлы порнографического содержания с участием малолетнего ребенка.

Изъятая техника направлена ​​в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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