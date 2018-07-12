Роль «заробитчан» знакома украинцам не понаслышке - многие столетия наши соотечественники отправлялись в чужие страны на поиски лучшей жизни. К счастью, сегодня нет необходимости пускаться в рискованные приключения и даже уезжать навсегда в неведомые края – введение безвизового режима открыло для украинцев широкие возможности цивилизованного заработка. В частности, большое количество интересных вакансий для специалистов разного уровня и направлений можно найти в Польше.

Сегодня не существует серьезных преград для людей, желающих получить опыт заграничного трудоустройства. Множество вариантов – от специалистов в разных сферах деятельности до сбора овощей в странах Евросоюза – дают возможность практически каждому попробовать себя в работе на новом месте и решить, так ли идеален западный рынок труда, как о нем говорят. Теория теорией, но, чтобы картина для тех, кто ищет работу, была полной, мы решили расспросить реальных людей об их опыте трудоустройства за границей – в Польше.

О том, чего ожидать, когда отправляешься на заработки в Польшу, нам рассказал Павел Жигадло (суммарный опыт работы в Польше -3 года).

«Несмотря на то, что количество наших соотечественников, которые зарабатывают именно в Польше, поражает, человеку, который хочет найти тут работу, нужно быть готовым к определенным нюансам. Во-первых, найти работу по специальности не так просто, особенно, если ваша профессия далека от простого физического труда. Любые гуманитарные профессии требуют переквалификации и подтверждения диплома, потому как украинское образование признается далеко не всеми странами. Проще всего найти хорошую вакансию людям рабочих специальностей, вроде электриков, строителей, маляров и так далее.

Во-вторых, для польских работодателей довольно большое значение имеет предыдущий опыт работы человека, потому что времени на обучение нет, когда речь идет о горящих вакансиях, да и какой смысл обучать работника, который пробудет с тобой три, ну шесть месяцев? Опять же, человек с опытом делает свою работу быстрее и качественнее. Мне потребовалось немало времени, чтобы понять, чего меня такого умного и расторопного моментально не берут на работу поляки, когда меня всего лишь нужно было «немного обучить». Наверное, работодателя тут можно понять…

В-третьих, важно сразу определиться с запросами. Наши люди часто хотят работать только в крупных городах, на хорошую зарплату и получать от работодателя всякие бонусы в виде бесплатного жилья или проездных. Но всё и сразу получить очень сложно. Условия работы, как ни странно, бывают более выгодными не в столице, а в небольших рабочих городках, а высокая зарплата часто подразумевает вычеты на жилье, питание и так далее. То есть хорошо бы с самого начала решить «тебе шашечки или ехать», чтобы потом не испытывать разочарования.»

О том, насколько важно для работодателя знание польского языка и какие еще плюсы может продемонстрировать соискатель польскому нанимателю нам рассказала Алина Акудович, специалист компании “МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАДРОВЫЙ СЕРВИС” по устройству на работу в Польшу и ЕС.

«Наша компания на этом рынке уже не первый год и вот какие выводы мы сделали, отправив на заработки в Польшу не одну сотню людей:

- Знание польского или английского языков не является обязательным условием трудоустройства, особенно для рабочих специальностей или сезонных вакансий, но оно ощутимо облегчит вам жизнь, ведь, согласитесь, важно понимать, что именно от тебя хочет наниматель, что тебе говорят коллеги на рабочем месте или что спрашивает тебя тот же продавец в магазине. К тому же специалисты со знаниями языков получают зарплаты выше на 10-30%.

- Огромным плюсом для соискателя станет наличие дипломов западного образца – от сертификата об окончании языковых курсов до диплома о высшем образовании в странах ЕС. Тут человек уже сможет рассчитывать на карьерный рост и должности с серьезными зарплатами, потому что поляки, как и везде в мире, очень ценят современное образование, особенно если оно подтверждено документами из уважаемых учебных заведений.

Даже если у вас нет образования, нет знания языков или рабочей специальности, мы, все равно сможем найти и предложить вам варианты работы, параллельно с которой можно постепенно приобретать новые знания, повышая тем самым свою квалификацию. Серьезное кадровое агентство всегда старается подходить к клиентам индивидуально, помогая каждому воплотить мечту о работе за границей.»

О том, как проводить в Польше выходные и какие варианты досуга может предложить украинцу эта страна, рассказывает Ольга Марченко, работник склада по производству бытовой техники.

«Честно говоря, с работой времени на отдых остается не так много, хотя, уезжая в Польшу, я планировала ездить на экскурсии, посетить небольшие городки, где много исторических памятников и даже путешествовать по выходным по странам ЕС.

Польша, конечно, предлагает широкие возможности для отдыха, но нужно помнить зачем сюда едет большинство украинцев – зарабатывать, а значит тратить сотни злотых на развлечения они вряд ли станут. Очень многое в смысле досуга зависит от вкусов человека: одни предпочтут все воскресенье ходить по торговым центрам в поисках недорогих подарков близким, другие выберутся на природу, третьи пойдут смотреть памятники архитектуры, а четвертые, как кот Матроскин из Простоквашино «экономить будут» и останутся дома, смотреть телевизор или отсыпаться после трудовой недели.