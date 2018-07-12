После громкого трансфера полузащитника сборной Португалии Криштиану Роналду из Реала в итальянский Ювентус (сумма сделки составила 100 миллионов евро - Прим.Ред.), перед "галактикос" возникла острая проблема - кто и как усилит атаку в новом сезоне.

В королевском клубе прекрасно понимают, что равноценно заменить КриРо невозможно, поэтому планируют приобрести вместо него сразу двух игроков - узнаваемую в плане маркетинга и способную заполнить медиапространство суперзвезду, а также результативного центрфорварда. Кто именно это будет, пока остается лишь гадать.

Кроме того, Реал собирается изменить стиль игры и рассчитывает, что после ухода Роналду игроки команды сделают шаг вперед и станут больше забивать, передает Cadena Cope.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Роналду отказался от зарплаты в 200 миллионов евро в Китае.