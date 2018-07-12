Израильский ЦАХАЛ атаковал три поста сирийской армии в ответ на "враждебный" беспилотник, который был сбит накануне в воздушном пространстве Израиля. Об этом передает РИА Новости.

Беспилотники израильских ВВС нанесли ракетные удары по объектам сирийской армии в приграничной провинции Кунейтра, в районе поселения Хадер и Тель-Крум Джебба. Сообщается, что сирийские ПВО удары отразили.

Изначально израильские военные отказались комментировать информацию о причастности к атаке на Сирию. "Мы не комментируем сообщения в иностранной прессе", - говорилось в сообщении. Однако позже Израиль объяснил ракетный обстрел ответными действиями.

В воскресенье сирийские СМИ сообщили, что израильские ВВС атаковали воздушную базу "Тифор" (Т-4), которая находится в провинции Хомс.

Ранее Израиль не раз наносил удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском шиитском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне сирийского президента Башара Асада. На "Хезболлу" существенное влияние оказывает Иран.

В феврале израильтяне сами объявили о налете на "Тифор", где, по их данным, базировались иранские беспилотники.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года. Однако вооруженные конфликты на границе были крайне редки до начала войны в Сирии.

Как сообщала "Страна", ВВС Британии атаковали армию Асада в Сирии. Это была первая атака британских сил по позициям правительственных войск с апреля.

Отметим, что на сторону Башара Асада продолжают переходить ранее контролируемые боевиками населенные пункты на юге Сирии.