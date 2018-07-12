Украина не будет поддерживать общеевропейские проекты, если в них будет принимать участие Россия. Об этом в четверг, 12 июля, заявил президент Петр Порошенко во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, где проходит саммит Альянса, передает Корреспондент.

"Мы не будем поддерживать любые общеевропейские проекты с участием России, особенно те, которые подрывают нашу безопасность", - цитирует президента его пресс-служба. При этом не уточняется, о каких именно проектах идет речь.

Ранее он неоднократно призывал ЕС запретить строительство российского газопровода Северный поток-2. Также с критикой европейских политиков по данному проекту накануне обрушился президент США Дональд Трамп, с которым Порошенко встретится сегодня в Брюсселе.

Ранее "Страна" писала о том, что министр Насалик предложил России возобновить совместное сооружение в Украине завода ядерного топлива.

Также мы сообщали, что Насалик после выговора от Гройсмана опроверг строительство завода ядерного топлива вместе с Россией.