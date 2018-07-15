Для завершения топонимической декомуназции осталось переименовать две области, один район и 9 населенных пунктов.

Об этом корреспонденту УНН сообщил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"Сейчас осталось переименовать две области, один Кировоградский район и 9 населенных пунктов. Тогда на все 100% можно сказать, что топонимическая декоммунизация завершена", - заявил Вятрович.

Напомним, ранее Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рады поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.

11 июля проект переименования также поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия.

Как сообщала "Страна", Муженко издал приказ о декоммунизации в ответ на указ Путина о присвоении танковым полкам России имен украинских городов.

Мы писали, что Киеврада отказалась переименовывать площадь Льва Толстого.