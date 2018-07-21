Любители бокса дождались решающего боя Всемирной боксерской суперсерии. В мире бокса его называют самым ярким событием года.

21 июля силами померятся украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев. На счету Усика пояса WBC, WBO, в копилке Гассиева - титулы WBA Super и IBF.

До сих пор ни Усик (14-0, 11 КО), ни Гассиев (26-0, 19 КО) не проигрывали на профессиональном ринге.

"Страна" ведет онлайн репортаж поединка:

23:28 Бой за все пояса начнется минут через 20-25. Готовы?

23:23 В бою Депарье - Бриедис начался 8 раунд по регламенту. Латыш выглядит мощнее.

23:11

Фото: twitter.com/admiral31rus

23:00 На боксерскую арену "Олимпийского" в Москве вышел латыш Майрис Бриедис и француз Брэндон Делорье.

А после них то, чего ждем мы.

22:55 Болельщики представили бойцов в образе голливудских супергероев.

Александр - Супермен, Мурат - Железный человек.

Кто же победит сегодня? Ведь благодаря воле, тренировкам и дисциплине - суперсила есть у обоих.

Фото: vk.com/i_love_boxing

22:49 Александр Усик уже прибыл на "Олимпийский".

22:48 Среди гостей сегодняшнего боя - звезда голливудских боевиков Стивен Сигал.

22:42 Александр Усик попросил своих болельщиков быть максимально скромными в высказываниях и иметь уважение к противнику.

"Я здесь для того, чтобы с Божьей помощью выиграть кубок Мохаммеда Али", - сказал наш боец перед боем.

Видео: facebook.com/akrassyuk

22:34

Фото: twitter.com/angelica_robby

22:29 В андеркарте (одном из предваряющих главный бой поединков) Федор Чудинов раздельным решением судей победил Наджиба Мохаммеди и защитил свой чемпионский пояс во втором среднем весе.

22:24 Бой Усик - Гассиев ответит на вопрос, что на сегодняшний день в большом боксе эффективнее - техника ведения боя или нокаутирующий удар.

22:18 Еще успеем глянуть!

Видео: youtube.com/FightSpaceWorld

22:13 В канун боя российской боксер ответил на один вопрос:

"Мурат, боитесь проиграть?

— Я боюсь только маму и старшего брата.

22:07 По мнению Николая Валуева, судьба сегодняшнего боя решится в поздних раундах.

22:06 Вперёд.

Фото: twitter.com/bookworm_Zaq

22:00 По данным Telegram-канала "Бокс говорит", трофей победителю сегодняшнего боксерского вечера вручит жена Мохаммеда Али - Лонни Али

Что на кону боя Усик-Гассиев

Победителю достанутся сразу четыре титула в первом тяжелом весе - WBC, WBO, WBA и IBF. Еще один трофей - пояс авторитетного журнала The Ring, который вручается с 1922 года, и Кубок Мохаммеда Али. Призовой фонд поединка - $10 миллионов.

World Boxing Super Series проходит с 2017 года. Новый для боксерского мира турнир основали немецкий промоутер Кале Заурланд и американский промоутер Ричард Шафер.

Целью WBSS было революционно изменить подход к организации боксерских поединков и сделать их интересными для зрителей. Сейчас десятки спортсменов считаются чемпионами в разных категориях по весу и версиям боксерских организаций. Часто мастера защищают пояса в бою с боксерами невысокого уровня. Результаты таких боев предсказуемы и не вызывают ажиотаж у публики.

Суперсерия World Boxing Super Series собирает обладателей поясов в двух весовых категориях. Они участвуют в четвертьфинальных, полуфинальных и финальном боях.

В этом сезоне состязаются боксеры второго среднего веса (в финале Гроувс и Смит) и первого тяжелого веса (финалисты Усик и Гассиев). Всего принимали участие 16 мастеров, по 8 в каждой категории. Часть из них - действующие чемпионы мира, другие – претендуют на титул. Общий призовой фонд для двух весовых категорий - $50 млн.

Из Джидды в Москву

Изначально бой Усик-Гассиев анонсировали на 11 мая. Его должны были провести в Саудовской Аравии. Спортсмены успели встретиться на первой дуэли взглядов.

Но бой перенесли. Александр Усик травмировал локоть и СМИ начали писать, что соперником Гассиева вскоре станет Эндрю Табити.

Позже оказалось, что бой все-таки состоится этим летом, но не в Джидде. Россия выкупила права на проведение поединка. По данным российской федерации бокса, проведение боя в Москве обойдется примерно в $20–25 млн, включая гонорары.

Усика уже упрекнули, что он согласился на бой в Москве. Украинец пояснил свою позицию. В своем Instagram он написал, что если он или Гассиев не выйдут на ринг в финале, то турнир имени Мохаммеда Али потеряет смысл. И что множество любителей бокса ждут поединок.

Фото: instagram.com/usykaa

Но не всё так гладко и с проведением боя в Москве. Промоутер украинца Александр Красюк за неделю до боя заявил, что он может не состояться из-за вопросов организации, которой занимается российская сторона. Он не стал раскрывать подробности, но отметил, что Усик в любом случае встретится на ринге с Гассиев, но, возможно, не в рамках Суперсерии.

Менеджер Усика Эгис Климас уточнил, что россияне не помогают в организации боя и что остается куча проблем.

На заявление украинской стороны отреагировали в российской федерации бокса, пригрозив судом. Там отметили, что уже потрачена большая сумма на подготовку и теперь бой - это уже зона ответственности WBSS и переговоры нужно вести с ними.

Однако сам Александр Усик заверил, что его команда готова и отправится в Москву с хорошим настроением. Он добавил, что тренировался на олимпийской базе в Киеве и каждый день просыпался в 04:50, чтобы приступать к тренировкам.

Кстати, эксперты полагают, что место проведения боя сыграет не на руку Александру Усику. Они вспоминают бой в Риге с латвийцем Майрисом Бриедисом в рамках этой же суперсерии. Тогда один судья из трех констатировал ничью, а две других - победу Усика по очкам, но с минимальным перевесом.

А вот Мурат Гассиев доволен. Он сказал, что теперь бой смогут посмотреть его мама и брат.

Прогнозы на бой Усик - Гассиев

Пока котировки букмекеров указывают на то, что фаворит поединка - Александр Усик. Но при этом спортивные эксперты отмечают, что шансы на победу у двух боксеров примерно равны.

Украинец отличается большей маневренностью, лучшей работой ног, богатым техническим арсеналом.

Россиянин хорошо себя чувствует в ближнем бою, его шансы повышаются в разменах. Это тактически грамотный боец с сильным ударом.

Фото: Усик-Гассиев параметры боксеров/google.com.ua

Тренер Гассиева, мексиканец Абель Санчес, полагает, что Усику лучше не ввязываться в драку, поскольку он рискует получить нокаут.

Санчес пояснил, что Усик не выиграет бой, если будет боксировать также как с полуфиналистом Бриедисом.

Чемпион мира Тони Белью (WBC) считает, что верх одержит Александр Усик. И отметил, что тактика как в бое с латвийцем не сработает. По его словам, поединок претендует на звание "бой года" и обещает быть просто невероятным.

Бывший чемпион мира, супертяжеловес Николай Валуев также озвучил прогноз. Он сказал, что нельзя однозначно назвать фаворита. Многое будет зависеть от выносливости бойцов и того, кто навяжет свой стиль другому.

По его словам, скорее всего, российский боксер будет атаковать, а Усик вести позиционную борьбу и контратаковать. Также Валуев отметил, что вряд ли бой продлится все раунды и что развязку стоит ждать во второй половине.

Билеты на бой Усика с Гассиевым

Бой примет московский спорткомплекс "Олимпийский" с вместимостью 35 тысяч зрителей.

Места на северной и южной трибуне обойдутся от 2 тысяч до 25 тысяч рублей. По курсу НБУ, это от 834 до 10 425 гривен (по состоянию на 28 июня, когда была открыта продажа билетов).

До 150 тысяч рублей или 62 550 в пересчете на гривны доходят цены на билеты в лучшие ряды Super Vip, VIP и партер.

Где смотреть?

Бой Александра Усика и Мурата Гассиева в прямом эфире покажет телеканал "Интер". Трансляция начнется в программе "Большой бокс" 21 июля, начало в 21:20.

Перед боем, в 20:30, на "Интер" также покажут документальный фильм о том, как Усик участвует в турнире WBSS.