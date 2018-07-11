Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в колхоз предложил "Мисс Беларусь-2018" Марии Василевич возглавить агрохолдинг. Об этом пишет портал Tut.by.

Уточняется, что девушка была в числе экскурсантов, сопровождавших президента.

Лукашенко посетил агрогородок Вишов и местный музей.

Фото: news.tut.by

В какой-то момент президент позвал девушку и предложил присесть за стол.

"Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в "Купаловском" (агрохолдинг "Купаловское" в Шкловском районе - Прим.Ред.) смотреться", - сказал президент и предложил красавице взять счеты.

"Хочу посмотреть, как ты на счетах будешь считать. Или вас не учили уже?" - объяснил Лукашенко.

Позже в комментарии девушка заявила, что готова к работе в агрохолдинге, если президент не пошутил: "Я готова на самом деле. Правда, у меня двухлетний контракт и после его окончания, если Александр Григорьевич не пошутил, то я готова приступить к исполнению обязанностей.

Известно, что агрохолдинг "Купаловское" создан в 2017 году. По информации Tut.by, колхозы, которые в него входят, нельзя назвать передовиками производства.

Сейчас агрохолдинг "Купаловское" в Шкловском районе возглавляет Александр Харашкевич, бывший директор по агропромышленной политике холдинга "Амкодор" (компании принадлежит основной пакет акций ООО "Купаловское").

Его назначили на эту должность в апреле 2018 года на место Дмитрия Василевского, которого нашли повешенным 31 марта в лесу.

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