Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в очередной раз посетить ЧМ-2018. Уже в воскресенье, 15 июля, он приедет на финал чемпионата мира по футболу между сборной Франции и победителем матча Хорватия - Англия, который пройдет в Москве. Об этом сообщает Le Figaro.

В поездке президента Франции будет сопровождать его супруга - Брижит Макрон. При этом Макрон убежден, что сборная Франции выиграет чемпионат.

Как сообщает "Газета.ru", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в связи с приездом французского президента в Россию на финал чемпионата мира-2018 запланированы контакты между ним и Владимиром Путиным: "Контакты будут обязательно", - отметил Песков.

Предстоящая поездка в Россию станет для Макрона третьей в этом году. В конце мая лидер Франции по приглашению Путина принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Во вторник, 10 июля, он присутствовал на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге.

Как сообщала "Страна", сборная Франции победила Уругвай без Кавани и первой вышла в полуфинал ЧМ-2018.