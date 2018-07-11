В Киеве произошла попытка кражи из магазина по продаже мебели и домашней утвари "Jusk", который расположен в ТРЦ "Гулливер". Азербайджанец попытался незаметно вынести из магазина одеяло и подушку.

Попытка кражи столь странного набора постельных принадлежностей произошла вчера вечером 10 июля.

Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, продавец магазина заметил как покупатель несет к выходу одеяло и подушку но рассчитываться за него к кассе не подходил.

Вместе с кладовщиком продавец задержал вора. По прибытии полиции оказалось что задержанный - ранее судимый за кражи в Украине 33-летний гражданин Азербайжана по имени Захир. Зачем он пытался утащить столь объемный и странный набор предметов-одеяло и подушку - вор пояснить не смог.

Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы по ч.2 ст.185 УК Украины за повторную кражу.

Как сообщала "Страна", под Киевом мужчина пытался украсть в магазине 5 дорогих шоколадок.

Также "Страна" писала, как в киевской больнице вор пытался украсть кошелек в кабинете врача.

А вооруженный сын замминистра образования пытался украсть iPhone 8.