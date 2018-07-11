НАТО пока не будет предлагать Украине программу усиленных возможностей (ЕОР - Enhanced Opportunities Partnership), но продолжит свою поддержку. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита в среду в Брюсселе, отвечая на вопрос народного депутата Украины Анны Гопко, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не ожидаю, что решение будет принято в ходе этого саммита. Но я знаю, что мы продолжим нашу поддержку Украины", - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что на сегодня есть "много инструментов для развития отношений с Украиной".

"У нас есть план поддержки, у нас утвержден пакет помощи, трастовые фонды. И на этом необходимо сфокусироваться. А также – на поддержке реформ, проводимых в Украине", - подчеркнул генсек.

Напомним, ранее Украина обратилась к НАТО с просьбой включить ее в программу усиленных возможностей.

В среду, 11 июля, в Брюсселе начался двухдневный саммит НАТО, на который приедут западные делегации 29 стран-участниц. Среди прочих, в столице ЕС и Бельгии соберутся лидеры стран-членов НАТО и партнеров - включая Украину.

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