В Беляевском районе Одесской области завертелся смерч невиданных размеров, который поднял в воздух 14-летнего подростка. Соответствующее видео было опубликовано на странице Думской ТВ в Facebook.

На видео видно, как cмерч поднял подростка на несколько секунд в воздух. Мальчик поднялся в воздух вместе с палаткой. Спустя несколько секунд он упал на землю вниз лицом и травмировался.

К нему подбежали другие дети и взволнованные взрослые.

Как сообщала "Страна", смерч пронесся над морем у курорта Кирилловка. Смерч заметили в Азовском море 3 июля около 9:30. а перед этим спасатели объявили на 2-4 июля на территории области штормовое предупреждение.

Ранее появилось видео, как в селе Маяки под Одессой закрутился гигантский смерч.