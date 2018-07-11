Парламентарии РФ покинули заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, передает ТАСС.



"Российская делегация считает, что отсутствие ряда депутатов-авторов резолюций, которые направлены против нашей страны, не было надлежащим образом оформлено, как это предусмотрено регламентом. В издевательской манере господин (представитель Грузии Георгий, - Прим. Ред.) Церетели говорил нам о том, что его могут уведомить почтовым голубем, с помощью мессенджеров и так далее об отсутствии депутатов. Мы так не считаем, это грубое нарушение регламента, оно ставит под сомнение смысл и количество легитимных подписей под резолюцией. Российская делегация не даст оскорблять себя и РФ с помощью таких псевдорегламентных трюков, которые допускает господин Церетели", - заявил Толстой журналистам в среду.

Толстой добавил, что делегация РФ заявила о нарушении регламента при рассмотрении двух антироссийских резолюций на сессии ПА ОБСЕ в Берлине и потребовала отложить голосование по этим документам.

"Российская делегация против рассмотрения этой резолюции и следующей, касающейся российского Крыма и русского города Севастополя. Мы считаем, что в данном случае нарушен регламент нашей ассамблеи", - сказал Толстой.

"Отсутствие депутатов, которые подписывали эти резолюции и выдвигали голословные обвинения против моей страны, является нарушением регламента нашей ассамблеи", - подчеркнул он.

Ранее "Страна" писала о том, что в ПАСЕ приняли решение, которое позволит вернуть Россию в ассамблею.

Также мы сообщали, что ПАСЕ поддержала проект резолюции по украинским политзаключенным.