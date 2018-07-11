Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик опроверг информацию о готовности Украины продолжить сотрудничество с Россией по строительству ЧАО "Завод ядерного топлива".

Об этом сообщает "Укринформ".

"Информация, размещенная в СМИ, является полным фейком. Министерство не возобновляет сотрудничество с РФ, а полностью завершает. Вопрос стоит о расторжении сотрудничества. Письмо в МИД о переговорах было направлено 12 дней назад. Его содержание не соответствует тому, что было опубликовано в СМИ ", - заявил Насалик на заседании правительства.

Премьер-министр Владимир Гройсман в свою очередь отметил, что министры должны сразу реагировать на подобную информацию.

"Ни у кого из вас нет мандата вести переговоры со страной-агрессором. Все такие вещи должны координироваться с МИД", - подчеркнул премьер.

Накануне в СМИ появилось сообщение о якобы письме министра энергетики Игоря Насалика на имя первого заместителя директора корпорации "Росатом" Кирилла Комарова о перспективах для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Как сообщала "Страна", новое хранилище ядерного топлива в Чернобыле обещают запустить уже в 2018 году.

Ранее Госстат сообщил, сколько ядерного топлива и откуда купила Украина в январе 2018 года.