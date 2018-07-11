Утром, 11 июля, в аэропорту "Борисполь" совершил вынужденную посадку авиарейс "Аэропорт Киев "(IEV) - Анталия (AYT)" авиакомпании Anda Air.

Как сообщается на странице аэропорта в Facebook, экипаж лайнера принял соответствующее решение в небе над Одессой.

Приземление воздушного судна с 174 пассажирами и 6 членами экипажа прошло успешно.

Причины вынужденной посадки пока не сообщаются.

Напомним, накануне аэропорт "Харьков" отказался принять самолет Airbus 330 из Шарм-эль-Шейха, который летел по заказу украинского туроператора, из-за новой проверки Госавиаслужбы.

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