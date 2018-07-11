В среду, 11 июля, в Киеве на Саперно-Слободской Hyundai Accent насмерть сбил женщину-пешехода. Авария произошла около 11:20 возле моста улицы Бойчука в сторону Южного моста.

Женщина скончалась на месте от полученных травм. По словам водителя Hyundai, погибшая "внезапно бросилась под колеса его авто". Об этом сообщает Информатор.

«Я сначала подумал, что она с моста спрыгнула», — сообщил шокированный мужчина. Удар был такой силы, что у машины сильно повреждена передняя правая часть, а части одежды женщины застряли в искореженном авто. На асфальте остались валяться личные вещи погибшей: сумочка и чемодан.

Отметим, рядом с местом ДТП нет наземных или подземных пешеходных переходов. На месте работает патрульная полиция, следственно-оперативная группа и «скорая». Подробности происшествия выясняются.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Ранее сообщалось, что 10 июля в Харькове два мотоциклиста на Suzukи пошли на таран Nissan. Оба погибли на месте.

9 июля на автодороге "Киев-Знаменка" Киевской области произошло смертельное ДТП. 55-летний водитель Ford Fusion не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с авто Mercedes Benz Vito.