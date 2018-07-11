Из турецкой Анталии в Киев вечером 11 июля вылетят 250 украинцев, застрявших накануне. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу туроператора Join UP.

Изначально планировалось, что вылет будет произведен 10 июля, однако время рейса несколько раз переносилось. В итоге, по последней информации, он запланирован на 17:30, 11 июля.

В компании сообщили, что на время ожидания туристы были поселены в отель.

Сейчас украинцы находятся в отеле, туроператор намерен обеспечить им трансфер в аэропорт после подтверждения окончательного времени вылета.

Как сообщала "Страна", на Пальма-де-Майорка застряли 160 украинских туристов. "Поплыл" еще один авиаперевозчик.

Ранее украинские туристы, застрявшие в Албании, также вернулись домой.

Напомним также, что в МРЭТ объяснили причины массовой задержки авиарейсов большим числом желающих отдохнуть.