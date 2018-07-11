Личный врач скончавшегося в 2009 году поп-певца Майкла Джексона Конрад Мюррей сделал неожиданное признание об отце певца, пишет Газета со ссылкой на RT.

Конрад Мюррей рассказал о том, что семья фактически кастрировала звезду.

"Тот факт, что он был кастрирован ради поддержания своего высокого голоса, просто невероятен", - сказал Мюррей.

Как пояснил доктор, Джо Джексон начал делать своему сыну инъекции гормонов, когда тому было 12 лет, под предлогом лечения прыщей и ради того, чтобы его голос не ломался.

"Я надеюсь, Джо Джексон искупает свои грехи в аду", - сказал Мюррей о Джексоне-старшем, скончавшемсяв конце июня.

Впервые Конрад Мюррей намекнул на эти манипуляции в своей автобиографии 2016 года.

Напомним, что Майкл Джексон умер в 2009 году от смертельной дозы пропофола и успокоительных. Конрад Мюррей был личным врачом Джексона и провел в тюрьме два года за его непредумышленное убийство.

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