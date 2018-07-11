Сегодня, 11 июля, на заседании Кабмина утвердили прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы. Об этом сообщает "112 Украина".

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что до конца этого года ожидается продолжение позитивной динамики, и увеличение ВВП до 3,2%.

Прогноз был составлен по трем сценариям. В качестве базового предлагалось взять первый, согласно которому прогнозируется рост ВВП: в 2018 году - 3,2%; в 2019 -3%; в 2020 -3,8%; в 2021 - 4,1%.

"Вместе с этим даже прогнозы Всемирного банка являются улучшенными, но мы исходили из реальных расчетов. Мы ожидаем, что реальный рост ВВП превысит докризисный уровень и соответственно докризисный уровень, который мы оценивали на 2013 год", - отметил Кубив.

Также он добавил, что ожидается постепенное снижение роста цен на внутреннем рынке: в 2019 году - 7,4%; в 2021 году - 5%.

А уровень безработицы должен снизится до 8,3 %.

Как сообщала "Страна", в Госстате заявили о росте ВВП Украины в 1 квартале на 3,1%.

Напомним также, что в США сравнили ВВП штатов с экономиками развитых стран. Украину можно сравнить с Миссисипи.