С 12 июля в Украине фактически начинается вступительная кампания. Официально она стартовала со 2 июля, когда открылась регистрация электронных кабинетов абитуриентов. Но только с сегодняшнего дня вузы начинают принимать электронные заявления от поступающих.

Зачем нужен электронный кабинет

Доступ в электронный кабинет необходим абитуриенту для подачи заявлений в вузы. Регистрация продлится до 25 июля, а сам ресурс будет доступен только во время вступительной кампании. Там нужно будет заполнить все данные, которые могут понадобиться приемным комиссиям. В этом же электронном кабинете абитуриент увидит, допущен ли он к конкурсу в выбранный вуз.

"Страна" уже рассказывала в подробностях, как зарегистрироваться в электронном кабинете и как он работает.

Системой подачи заявлений в электронной форме в полной мере смогут воспользоваться абитуриенты, которые имеют аттестат о полном общем среднем образовании, изготовленный с использованием фотополимерных технологий, и сертификаты ВНО 2016 2017 или 2018. Эта система работает для желающих поступить на дневную или заочную формы обучения по образовательным ступеням бакалавр (или магистр медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений), а также на дневную форму обучения по уровню младший специалист.

Распространенные проблемы при регистрации

Не обходится без проблем при регистрации электронных кабинетов. На сайте Освiта.ua абитуриенты жалуются, что у кого-то не получается внести данные - постоянно появляется запрос о повторной регистрации, кого-то не нашли в Единой базе данных гражданина Украины или при попытке войти в кабинет появляется сообщение об ошибке. Также поступающие жалуются, что для связи указана почта ez@inforesurs.gov.ua (технический администратор системы) и единственный телефон (044) 290-18-13, дозвониться на который сложно. Некоторые делятся опытом, что приходится звонить по нескольку раз, чтобы дождаться связи с оператором.

Фото: osvita.ua

При распространенной ошибке 3.3 техподдержка советует поступающим отправить письмо на почту ez@inforesurs.gov.ua с темой "Ошибка при регистрации 3.3". К письму следует приложить: сканкопии или фото необходимых для подачи заявления в вуз документов и скриншот с ошибкой.

Фото: osvita.ua

Кстати, несмотря на слова абитуриентов о единственном номере, МОН обнародовало несколько номеров для консультаций и справок:

Фото: mon.gov.ua

В министерстве образования также обратились к поступающим с просьбой не спешить подавать электронные заявления в первый день, поскольку "для этого более чем достаточно времени".

"Подавать заявления через электронные кабинеты можно будет до 18:00 26 июля, то есть более двух недель. Кроме этого обращаем внимание, что регистрация электронных кабинетов НЕ заканчивается 12 июля - она ​​продлится до 18:00 25 июля", - говорится в заявлении министерства.

Сроки и условия вступительной кампании

Заявления в вузы подаются из электронного кабинета. Абитуриент устанавливает приоритетность своих заявлений (то есть указывает, в какой вуз хочет попасть в первую очередь, в какой во вторую и так далее). В течение суток после этого напротив заявления должна появиться отметка "Зарегистрировано в высшем учебном заведении".

Однако вузу в некоторых случаях может понадобиться уточнить данные абитуриента, тогда в отметке будет значиться "Требует уточнения поступающим". В таком случае абитуриент должен предоставить необходимые данные, которые также будут указаны, и лишь после этого заявление будет зарегистрировано.

Приемная комиссия вуза принимает решение о том, допускать ли абитуриента к конкурсу, и на основании этого решения отметка в электронном кабинете меняется на "Допущено к конкурсу" или "Отказано учебным заведением" (с указанием причины отказа).

Если абитуриент прошел конкурсный отбор, то появляется финальная метка – "Рекомендовано к зачислению", это значит, что абитуриенту остается лишь подать в вуз необходимые документы, и он становится студентом.

Прием заявлений и документов в вузы начинается 12 июля, кроме высших военных учебных заведений (высших учебных заведений со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделений высших учебных заведений. Заявления на поступление прекращают принимать в 00:00 20 июля - для абитуриентов, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов; и в 18:00 часов 26 июля - для тех, кто поступает только на основе сертификатов внешнего независимого оценивания.

Творческие конкурсы проводятся в несколько сессий с 14 до 26 июля включительно. Вступительные экзамены проводятся с 21 до 26 июля, собеседования - с 21 до 23 июля.

Проходной балл определяется по результатам конкурса, поэтому будет известен после объявления его результатов.

В прошлом году списки поступивших на бюджет стали известны 8 августа. При этом оказалось, что на бюджет не смогли поступить многие абитуриенты с высокими баллами. Их потеснили выходцы из сел, которым с прошлого года дали приоритет. В МОН тогда пояснили, что цель "сельского коэффициента" – дать детям, которые учатся в традиционно менее успешных, чем городские, школах, некую компенсацию. Компенсацию того, что система образования еще не обеспечила им должное качество среднего образования.

Главные нововведения

Для специальностей унифицированы обязательные предметы ВНО. Если в предыдущие годы вузы сами выбирали, по каким именно предметам зачислять абитуриентов, то в этом году все унифицировано под каждую конкретную специальность.

В этом году для поступления можно использовать сертификаты ВНО 2016, 2017 и 2018 годов, кроме экзамена по иностранному языку – тут годится только сертификат 2018 года. Дело в том, что формат теста был изменен - к нему добавлено аудирование.

Для поступления на бюджет можно подать только семь заявлений на четыре специальности, а вот на контракт количество заявлений не ограничено.

Еще одна новинка – творческие зачеты. Они продолжаются с первого февраля до 26 июля для специальностей "Журналистика", "Физическая культура", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство".

Установлено минимальное количество баллов - 150 – по второму и третьему конкурсным предметам для поступления на 3 медицинские специальности: "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия".

Региональный, сельский и отраслевой коэффициенты изменены по результатам вступительной кампании 2017 года. Конкурсный балл рассчитывается традиционно по формуле.

В Киеве региональный коэффициент равен 1 (то есть не дает преференций абитуриенту), для вузов в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, перемещенных высших учебных заведений коэффициент составляет 1,04, а для всех остальных областей 1,02.

Сельский коэффициент (им пользуются абитуриенты, которые получили среднее образование в сельских школах и жили там не менее 2 лет до окончания вступительной кампании) составляет 1,05 для абитуриентов на аграрные специальности и 1,02 для остальных.

Отраслевой коэффициент для специальностей, которым уделяется особая поддержка, составляет 1,02 и, в отличие от 2017 года, будет распространяться также на заявления второй приоритетности.

Бюджетные места

11 июля Кабмин утвердил объемы госзаказа на подготовку специалистов.

В Министерстве образования сообщили, что в 2018 году количество бюджетных мест в вузах уменьшили на 9,6%. При этом увеличилась государственная квота на учителей, специалистов IT и аграрных наук. А для специалистов по "Праву" заочной формы обучения бюджетных мест в этом году вообще не предусмотрено.

Общий объем приема специалистов в 2018 году - 191 100 человек. Их них на дневной форме обучения - 171 355 человек.

В этом году в Украине на бюджет готовы принять:

Уровень "младший специалист" - 39 210 человек, из них на дневную форму обучения - 35 881. По сравнению с прошлым годом количество мест уменьшилось на 30,5% и 30,6% соответственно;

"Бакалавр" - 78 755 человек, из них на дневной форме обучения - 71 873. Это на 4,2% и 3,5% меньше, чем в прошлом году;

"Магистр" - 62 403 человека, в том числе на дневной форме обучения - 53 720 человек. Это больше, чем в 2017 году на 0,4% и 0,9 % соответственно.

В аспирантуру - 4 399 человек, что на 1,4% больше, чем в 2017 году;

В докторантуру - 478 человек. Этот показатель выше прошлогоднего на 5,9%.

Прием учащихся на обучение по рабочим специальностям на бюджет составит - 23 000 человек.

В МОН прокомментировали, что при росте заказа на необходимых государству специалистов, уменьшился заказ на популярные среди абитуриентов специальности, которые не имеют острой потребности на рынке труда.

"Примерно на 5% было уменьшено количество бюджетных мест на специальности "Право" на дневной форме обучения. А в 2018 году государство вообще не выделяет средств для подготовки юристов на заочной форме обучения. Также уменьшен госзаказ по отраслям знаний "Управление и администрирование" - примерно на 5,7%, "Социальные и поведенческие науки" - примерно на 13,4%, специальности "Гостинично-ресторанное дело" - примерно на 9%", - пояснила министр образования Лилия Гриневич.

У каждого вуза в свою очередь собственная квота на места за счет госбюджета. Информацию о количестве бюджетных мест можно найти на официальных сайтах учебных заведений.