После сегодняшней акции протеста водителей авто на еврономерах, которые заблокировали правительственный квартал, комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики призвал спикера парламента Андрея Парубия включить в повестку дня на четверг, 12 июля, законопроекты об авто на иностранных номерах.

Об этом сообщила председатель комитета Нина Южанина, передает "112 Украина".

"Я только что говорила с членами комитета, мы написали письмо председателю парламента Андрею Парубию о том, что все члены комитета требуют включения в повестку дня на завтра этих проектов законов и рассмотрение их по существу в первом чтении. Мне кажется, что мы не имеем права уйти на каникулы без рассмотрения этих законопроектов", - сказала Южанина.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые должны решить проблему с авто на еврономерах в Украине. Растаможка машины будет стоить 2,5-3 тысячи евро, если парламент примет изменения в законодательство о снижении акциза на транспорт.

Напомним, 11 июля с утра из-за акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах, Киев сковали масштабные пробки. Протестующие требуют, чтобы Кабинет министров отменил решение, которое позволяет полиции проверять автомобили на иностранных номерах и применять штрафные санкции в соответствии с таможенным законодательством.

Ранее "Страна" писала о том, что Южанина назвала новые ставки по растаможке автомобилей.