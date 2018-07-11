Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что журналистов не будут ограничивать в доступе в кулуары Верховной Рады. Он также анонсировал создание общественного совета журналистов при пресс-службе Рады, который поможет с аккредитацией СМИ.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Никакого ограничения доступа украинских журналистов в кулуары ВРУ не будет. И эта моя позиция последовательна, это та позиция, которую я хочу, чтобы вы отметили и по этому поводу сняли любые дискуссии. В письме я также прочитал, что есть рекомендация журналистов в кулуарах, чтобы сделать более четкой аккредитацию относительно участия журналистов в заседаниях парламента и в кулуарах", - сказал Парубий.

Он призвал журналистов подключиться к созданию Совета при пресс-службе Верховной Рады.

"Призываю вас присоединиться к этой работе, к созданию этого независимого совета, справедливого журналистского союза в кулуарах парламента, и поверьте, - никаких ограничений для журналистов в освещении работы ВРУ не будет", - резюмировал спикер Верховной Рады.

Напомним, ранее Виктория Сюмар сообщила о десятках представлений СБУ на аккредитованных в Раде журналистов.

Как сообщала "Страна", регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал закрыть кулуары парламента для журналистов, фотокорреспондентов и операторов, выделив для них только пресс-центр на третьем этаже. Эти рекомендации нуждаются в утверждении аппаратом ВР и подписании спикером парламента.