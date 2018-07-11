Шахтеры госпредприятия "Мирноградуголь" остановили работу из-за долгов по зарплате. Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

В сообщении говорится, что 10 июля остановилась работа шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь", на которой работает 3500 сотрудников.

"На прошлой неделе Кабмин принял решение о выделении 324 млн грн на погашение задолженности по заработной плате горнякам государственных шахт, а сегодня эти средства начали поступать шахтерам на карточки. Но Минэнергоугля и другие государственные органы не смогли направить запланированные 45 млн грн для погашения задолженности по заработной плате на ГП "Мирноградуголь", - написал в соцсети Михаил Волынец.

По его данным, задолженность по зарплате на этом объединении составляет около 90 млн грн.

Кроме того, 11 июля к работе не приступили не только горняки шахты "Капитальная", к ним присоединились сотрудники "Центральной" и шахты "5/6".

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабинете министров объяснили долги по зарплате шахтерам разницей в цене угля.

Также мы сообщали, что горняка шахты "Нововолынская" забрали в больницу после подземной забастовки.