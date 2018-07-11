Сегодня, 11 июля, в центре столицы собралось около 5 тысяч протестующих "евробляхеров" и работников завода "ДнепрАзот", которые жгли дымовые шашки и частично перекрыли улицу Грушевского. "Страна" стала очевидцем акции.

Наш корреспондент сообщает, что центр Киева буквально заблокировали протестующие водители автомобилей на еврономерах. Они проводят "Акцию за защиту и доступную растаможку" с 06.00. На митинг съехались автолюбители со всей страны.

Позже к "евробляхерам" примкнули работники предприятия "ДнепрАзот". Они шли на Грушевского через все центральные улицы от НСК "Олимпийский". Как сообщает "Информатор", пикетчики пришли к Кабинету министров Украины, чтобы потребовать возобновления работы предприятия.

Впрочем, дождь внес коррективы в массовый протест. И сейчас люди в дождевиках в основном стоят вдоль дороги, не создавая толпы. Некоторые пережидают непогоду в своих автомобилях и пьют кофе.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", завод "ДнепрАзот" прекратил работу и ушел на вынужденный простой.

Также "Страна" писала, как будут ввозить иномарки в Украину по новому закону, который подписал Порошенко.