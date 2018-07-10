Администрация Facebook продолжала предоставлять компании Mail.ru Group, которая находится под украинскими санкциями, доступ к данным о пользователях даже после официального прекращения такой практики.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, до 2015 года в Facebook допускалась практика, согласно которой компании-разработчики приложений для соцсети могли собирать данные как об их пользователях, так и о лицах из их списков друзей. Компании получали доступ к именам, датам рождения, фотографиям и т.д. Согласно заявлениям Facebook, с мая 2015 года практика была прекращена.

Однако в июне 2018 года газета The New York Times сообщила, что на самом деле руководство соцсети все равно позволяло некоторым компаниям получать доступ к указанным данным.

В число компаний, как утверждает телеканал со ссылкой на представителей Facebook, входила и российская Mail.ru Group.

Отмечается, что российская компания разработала сотни приложений, в частности, предназначенных для применения в соцсети. Некоторые из них не были доступны широкой общественности. При этом два приложения от Mail.ru Group в течение двух недель якобы сохраняли доступ к данным пользователей и их друзей и после официального прекращения указанной практики.

Вице-президент Facebook по сотрудничеству Име Арчибонг сообщил, что у руководства соцсети нет никаких оснований полагать, что Mail.ru Group ненадлежащим образом воспользовалась полученными данными. Вместе с тем он уточнил, что в настоящее время в Facebook проводится расследование, которое касается и Mail.ru Group наряду с другими компаниями.

Представители Mail.ru Group сообщили, что сотрудники Facebook не связывались с ними по этому поводу. Представители соцсети, наоборот, сказали, что такие контакты были, но не уточнили, когда именно.

Заместитель председателя спецкомитета по разведке Сената Конгресса США, демократ Марк Уорнер отметил, что если это правда, то нужно определить, доступ к каким данным пользователей был предоставлен Mail.ru Group и как они могли поступить с полученной информацией. Парламентарий также выступил с утверждением о наличии связей между руководством Mail.ru Group и властями РФ.

В Mail.ru Group утверждают, что использовали данные пользователей Facebook только в коммерческих целях при продвижении своих продуктов внутри соцсети.

"Как подчеркнул представитель Facebook, Mail.Ru Group входит в топ-5 крупнейших IT-компаний в мире и развивает большое количество продуктов на различных платформах. Также он отметил, что Facebook не нашел никаких признаков некорректного использования данных с нашей стороны, как мы и заявляли", - отметили в компании.

При этом в Mail.ru Group заявили о готовности "пройти технический аудит по этому вопросу, который потребуется американским партнерам".

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