В Киеве 11 июля заметили победительницу "Евровидения-2018" израильтянку Нетту Барзилай. Певица приехала в украинскую столицу для съемок клипа. Об этом сообщает ТСН.

"Артистку с неординарной внешностью заметили крутящейся на диване в центре Киева, а позже в Буче, в парке. Сегодня у Нетты последний день съемок, и вечером она улетит домой", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно победительница Евровидения провела для принца Уильяма экскурсию по Тель-Авиву. Певица и будущий король Великобритании прогулялись по бульвару Ротшильда. Фотографии с прогулки появились на странице Кенсингтонского дворца, также снимками на своей странице поделилась Нетта, которая отметила, что принц - очень милый.

Как сообщала "Страна", Нетта Барзилай рассказала о победе на Евровидении: "Я соревновалась сама с собой".