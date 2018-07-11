Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что Венгрия снова заявила про недовольство языковой политикой в ​​Украине. Речь идет о новом законе о среднем образовании, в котором нацменьшинствам гарантируется право изучать свой язык или в школах, или через национальные культурные общества.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Досадно, что Венгрия находит новые поводы для недовольства. Сейчас венгерской стороне не нравится проект закона о языке который еще не прошел даже первое чтение, а они уже о нем говорят", - сказала Гриневич.

Она отметила, что 23 июня во время встречи министров иностранных дел Венгрии и Украины Петер Сийярто выразил позицию, что Венгрия требует от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии. Воплощение этих рекомендаций, по словам Гриневич, - дело украинского парламента.

Вместо этого раньше венгерская сторона требовала, чтобы преподавание в школах венгерского меньшинства велось 100% на венгерском языке.

Гриневич добавила, что рекомендации Венецианской комиссии являются подходящими с точки зрения образовательного процесса, к тому же Венецианская комиссия не требовала от Украины менять статью о языке образования.

Она также отметила, что сегодня состоятся очередные переговоры с лидерами венгерской общины в Украине, где будет обсуждаться закон о среднем образовании.

Напомним, осенью прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона о языке образования вызвала критику ряда государств, особенно активно против выступил Будапешт.

В Венгрии блокировали встречи на уровне министров Украина-НАТО и обратились в альянс с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".

Как сообщала "Страна", Венгрия также грозила блокировать любые решения саммита Украина-Грузия-НАТО.